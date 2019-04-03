В Крыму отреагировали на планы НАТО шуткой про брюки

Независимо от количества военных кораблей у берегов России НАТО придется соблюдать правила прохода судов через Керченский пролив, заявил первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс. Его цитирует «Российская газета» в среду, 3 апреля.

Он выразил недоумение в связи с заявлением представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер, направленных на поддержку украинских судов в Черноморском бассейне.

«А что Украину поддерживать — у нее что, брюки падают, или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Но пусть выполняют нормы международного права и с уважением относятся к законодательству соседнего государства — дружественного государства Российская Федерация», — сказал Фикс.

По его мнению, вмешательство блока НАТО может привести к негативным последствиям. Комментируя вопрос безопасности российских границ, он отметил хорошую работу пограничников.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы альянса и напомнил о существовании особого режима пребывания военных кораблей в Черном море. Он также отметил, что сначала должен прийти специальный запрос, а сейчас рано делать выводы.

Между тем американская сторона считает, что украинские суда в Черном и Азовском морях нуждаются в защите. Эта тема стоит на повестке встречи глав МИД стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!