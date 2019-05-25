Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в ноябре прошлого года инциденте в Керченском проливе, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка и три корабля. Об этом заявили в МИД России в ответ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, передает в субботу, 25 мая, «Интерфакс».

Как утверждают в ведомстве, инцидент, о котором идет речь, не входит в юрисдикцию международного арбитража. Кроме того, заявления, сделанные Россией и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву, исключают возможность использования ее процедур в данном вопросе.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию», — говорится в сообщении.

Ранее 25 мая стало известно о решении трибунала, согласно которому Россию обязали вернуть Украине арестованных моряков и три военных корабля, задержанных в Керченском проливе.

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