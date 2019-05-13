НАТО проведет военные маневры в Латвии

На крупнейшем в Прибалтике военном полигоне Адажи в Латвии 13 мая начинаются учения НАТО «Летний щит». Маневры продлятся до 25 мая, в них примут участие около тысячи военнослужащих, сообщается на официальном сайте Национальных вооруженных сил страны.

Помимо латвийских военнослужащих в маневрах также примут участие военные из Албании, Чехии, Канады, Польши, Испании, Словении, Словакии, Германии и Литвы. Учения будут проводиться не только на полигоне, но и в других окрестностях Риги. Их основная задача — совершенствование системы взаимодействия между подразделениями и отработка процедуры управления воздушными и наземными операциями.

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Учения «Летний щит» проводятся в Латвии с 2004 года. Изначально целью маневров была подготовка латвийских подразделений для операции в Ираке. В дальнейшем учения, носившие исключительно национальный характер, были направлены на отработку навыков сопровождения конвоев боевых машин, эвакуации раненых и оказания медпомощи.

В 2014 году учения «Летний щит» были включены в план обучения НАТО и стали использоваться для отработки взаимодействия между военными стран-участниц военного блока. В прошлом году маневры были объединены с масштабными учениями альянса Saber Strike, которые проводятся в Прибалтике с 2010-го.

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