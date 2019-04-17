Флот прибалтийских стран признали беспомощным

Прибалтийские страны не способны защитить свое побережье из-за плохо развитого флота. Об этом говорится в отчете Международного центра оборонных исследований (МЦОИ) в Таллине, оказавшемся в распоряжении Postimees. Статью перепечатало издание EurAsiaDaily.

Авторы исследования утверждают, что многолетнее отсутствие инвестиций в собственные военно-морские силы делает страны Прибалтики уязвимыми для угрозы с Востока. «Чтобы справиться в случае возможных гибридных атак со стороны России, необходимо инвестировать в военно-морской флот», — говорится в докладе.

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В отчете также утверждается, что союзники прибалтийских государств по НАТО не смогут вовремя оказать им помощь, поскольку основные ВМС альянса сосредоточены на защите береговой линии между Америкой и Европой. В настоящее время ключевыми боевыми единицами ВМС Эстонии, Литвы и Латвии являются минные тральщики. Эти корабли предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин, однако плохо подходят для выполнения других боевых задач. Кроме того, они имеют уже достаточно серьезный срок службы.

ВМС Эстонии располагают тремя кораблями такого типа: Admiral Cowan, Sakala и Ugandi. Все они произведены в Великобритании на рубеже 1980-1990 годов и находились в эксплуатации английских войск до середины 2000-х, после чего были проданы Таллину. По такой же схеме ВМС Латвии приобрели четыре минных тральщика у Нидерландов, а ВМС Литвы закупили два корабля у Германии.

«Балтийским странам пора перейти от траления мин к дальнейшим действиям», — комментирует эту ситуацию один из авторов отчета МЦОИ Тони Лоуренс.

В сентябре прошлого года в Эстонии прошли крупнейшие за четверть века учения ВМС страны «Морской еж — 2018». В них приняли участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации Kaitseliit.

В организации учений, помимо ВМС страны, участвовали Департамент полиции и пограничной охраны, Водный департамент и Государственная канцелярии Эстонии. Об опасностях отсутствия взаимодействия между этими ведомствами исследователи предупреждали Таллин в 2016 году.

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