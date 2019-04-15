Великобритания отправила вертолеты в Эстонию

Великобритания отправила пять вертолетов Apache в Эстонию. Об этом сообщает Sky News.

«Угроза из России очень вероятна», — объяснил маневр глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он также добавил, что перемещение Apache «жизненно важно», и многие страны его приветствовали. Вертолеты будут находиться в Эстонии на протяжении трех месяцев.

Помимо вертолетов, Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около 1000 человек.

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Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что на данный момент страна не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере.

В начале апреля оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего альянса, и во всех Россия называлась противником.

4 апреля ведущий немецкого телеканала ZDF ​Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию. Затем он призвал телезрителей не беспокоиться, подчеркнув, что вторжение России в прибалтийскую страну — образ.

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