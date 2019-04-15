Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия на данный момент не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью», — сообщил дипломат. По его словам, инициатором приостановки контактов стал Североатлантический альянс. Грушко добавил, что в НАТО нет плана по выходу из сложившегося в отношениях кризиса.

Между тем Москва надеется, что военного конфликта с блоком удастся избежать. «Это была бы катастрофа для всего человечества», — подчеркнул дипломат. Он также выразил обеспокоенность тем, что военные расходы альянса превышают российские в 22 раза.

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Говоря об основной цели НАТО, Грушко согласился с первым генеральным секретарем организации Гастингсом Исмеем (занимал должность с 1952-го по 1957 год — прим. «Ленты.ру»). По словам замминистра, фраза Исмея звучала как «удерживать американцев в Европе, русских — вне Европы, а Германию — под Европой».

13 апреля МИД России заявил, что повышенная активность НАТО в Черном море подрывает региональную безопасность и что Москва примет все необходимые меры для нейтрализации угроз.

Ранее оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего альянса, и во всех Россия называлась противником.

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