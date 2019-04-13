Россия ответит на усиление НАТО в Черном море

Повышенная активность НАТО в Черном море подрывает региональную безопасность. Таким мнением поделился замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости в субботу, 13 апреля.

По его словам, Москва примет все необходимые меры для нейтрализации угроз. «Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать», — отметил Грушко.

Он добавил, что безопасность в регионе должна обеспечиваться путем сотрудничества всех его стран.

«Все необходимые ингредиенты для этого есть», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что речь, в частности, идет об Организации причерноморского экономического сотрудничества и группировке Black Sea Four (Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия для флотов причерноморских стран — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме «Американцы даже дипломатов своих не могут защитить» США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло

12 апреля сообщалось, что российские военные потренировались в районе Черного моря на фоне учений НАТО в этом же регионе. К маневрам привлекли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Они находились в воздухе более пяти часов и за это время более 20 раз отработали наведения истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

Совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019) начались в юго-западной части Черного моря 8 апреля. В них участвуют корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции. Кроме того, в мероприятиях задействованы представители вооруженных сил Грузии и Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!