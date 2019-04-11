Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

Российский парусник «Седов» не пустили в эстонские территориальные воды, так как на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом сообщает «Интерфакс».

В МИД республики свой отказ объяснили тем, что Эстония не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

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Российское посольство в Эстонии назвало это решение «недружественным актом». Свой ответ диппредставительство разместило на странице в Facebook. Посольство напоминает, что на 18 апреля запланирован визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, причем по инициативе эстонской стороны.

Ранее «Интерфакс» сообщал о том, что департамент внешней разведки Эстонии обнародовал ежегодный доклад, в котором оценивалась угроза со стороны России. По словам авторов доклада, РФ использует заходы пассажирских и учебных судов в эстонские порты для сбора информации, военных целей или проведения скрытых операций. Экипажи этих кораблей используются не только для сбора разведданных, но и для оказания информационного влияния и встреч с местными русскими общинами.

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