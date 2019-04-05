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Эстонию попросили исключить из ООН

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из Всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для такой реакции депутата стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.

«Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан», — отметил он.

На сегодняшний день в русских школах и гимназиях Эстонии предметы частично ведутся на эстонском языке согласно закону «Об основной школе и гимназии», принятому в 2010 году. Прописанная норма гласит, что соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. На сегодняшний день в Эстонии работают 74 школы, где можно получить образование частично на русском языке.

В 2016 году Кальюлайд пообещала, что во время встреч с некоренным населением страны она постарается говорить на его языке. «Мы все являемся жителями Эстонии, и я не собираюсь делать какой-то принципиальной разницы при общении с жителями Ида-Вирумаа, Сааремаа или Вырумаа», — отметила она. Президент добавила, что граждане страны должны начать учить эстонский язык «как можно в более раннем возрасте», при этом надо сделать так, чтобы «тема изучения языка рассматривалась без эмоций».

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