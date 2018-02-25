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Президент Эстонии пожаловалась на «сложного разочаровывающего соседа»

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Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о существовании у границ страны «сложного соседа». Своими мыслями она поделилась в своей речи, произнесенной на приеме в Музее эстонского народа по случаю столетия образования республики.

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — заявила она, дипломатично уйдя от конкретных названий.

Также Кальюлайд отметила, что «мы, эстонцы уже занимаем в ряду с политическими партнерами совершенно равное место, но не всегда верим в свое равенство».

6 февраля Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией. По расчетам МВД страны, модернизация инфраструктуры восточной границы обойдется Эстонии в 197 миллионов евро, хотя ранее планировалось, что эти работы будут стоить почти в два с половиной раза дешевле — 79 миллионов.

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