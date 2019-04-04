Президент Эстонии объявила русский язык угрозой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре, передает РИА Новости.

«Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства», — сказала Кальюлайд.

По ее словам, у страны есть единый государственный язык и перед Эстонией стоит задача, чтобы все воспитанники в детских садах и выпускники школ говорили по-эстонски. Политик подчеркнула, что низкий уровень владения эстонским языком привел к тому, что в крупных городах существует социальная изоляция представителей русской общины. Она также отметила, что в стране по-прежнему нет школ и детских садов, работающих полностью на эстонском языке.

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В феврале текущего года Кальюлайд уже выступила за дерусификацию школ, заявив, что в стране постепенно формируется единый взгляд на будущее системы образования, и полный переход на государственный язык позволит больше не делить население Эстонии «на две общины».

На данный момент образовательная программа в русских школах и гимназиях Эстонии частично ведется на эстонском языке согласно закону «Об основной школе и гимназии», принятому в 2010 году. Прописанная норма гласит, что соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. На сегодняшний день в Эстонии работают 74 школы, где можно получить образование частично на русском языке.

Представители русской общины проживают практически во всех регионах Эстонии, но их концентрация наиболее высока на северо-востоке и юго-востоке Таллина. Вместе с тем доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны по причине того, что гражданами в 1990-е были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

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