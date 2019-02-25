Президент Эстонии поддержала дерусификацию школ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный отказ от образования на русском языке в республике. Ее речь, посвященную 101 годовщине провозглашения независимости Эстонии, цитируют РИА Новости.

Кальюлайд считает, что в стране начал формироваться единый взгляд на будущее системы образования. «Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке», — сказала Кальюлайд. По ее мнению, это позволит перестать делить население Эстонии «на две общины».

«Конечно, путь от желания к плану долог и сложен, но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности», — подытожила Кальюлайд.

Сейчас образовательная программа в русских школах и гимназиях Эстонии частично преподается на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону «Об основной школе и гимназии». Согласно этому закону, соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование частично на русском языке.

Русские проживают практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. При этом доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны, поскольку гражданами в девяностые были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

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