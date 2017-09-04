В Европарламенте обеспокоились дискриминацией русскоязычных в Эстонии

В Эстонии русскоязычные жители подвергаются дискриминации при трудоустройстве и в системе образования. Об этом сообщается в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внутренней политике ЕС, передает в понедельник, 4 сентября RT.

«Участник фокус-группы из Эстонии подтвердил, что ситуация с русскоговорящим меньшинством и связанным с ним законодательством остается в стране крайне политизированной. Примером может послужить кажущееся нейтральным требование к уровню владения языком при приеме на работу, которое отрицательно сказывается на трудоустройстве русскоговорящего населения», — приводит ресурс выдержку из документа.

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Авторы доклада также отметили, что «до 2007 года носители "иностранного" (де-факто русского) языка могли закончить вуз, не зная государственного языка». «Теперь как минимум 40 процентов учебной программы необходимо преподавать на государственных языках», — отмечается в документе.

В генеральном директорате ЕП рекомендовали Евросоюзу в связи с выводами в докладе эффективнее защищать права национальных меньшинств.

В октябре 2016-го президент Эстонии Керсти Кальюлайд, занявшая свой пост ранее в этом же месяце, пообещала, что во время встреч с некоренным населением страны постарается говорить на его языке. «Нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, в чем наши отличия», — подчеркнула тогда глава республики.

Из 1,3 миллиона населения Эстонии, по данным Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, 29 процентов считают русский язык родным, передавал «Sputnik Эстония».