Бронзовый век

В прессе Эстонии появилась информация о том, что у памятника советским воинам, установленного в городе Тарту, появились противники, настаивающие на его сносе. Десять лет назад весна в Таллине отметилась «бронзовыми ночами», когда организованный эстонским правительством перенос советского монумента из центра Таллина привел к массовым беспорядкам. «Лента.ру» выясняла, может ли подобная ситуация повториться сейчас.

Хранить вечно?

Вообще-то, советский памятник в тартуском парке Раади, где долгие годы проходили встречи ветеранов в памятные даты, раздражал членов националистических организаций уже давно. Те жители Тарту, которые считают долгом своей совести отмечать дату 9 мая, до сих пор ежегодно здесь собираются: произносят речи, возлагают цветы. Тут находится братское захоронение и могилы 2167 красноармейцев, павших при освобождении юга Эстонии в 1944 году — как и монумент, они становились объектом атак вандалов. Так, в 2006-м неизвестные измазали мемориальный комплекс красной краской, расписали его стены и ступени свастикой, надписями c нацистскими приветствиями и антисемитскими призывами. До этого случаи осквернения мемориала в Раади имели место в 1994 и 2004 годах. К слову, всего в Тарту и его окрестностях расположены четыре крупных захоронения жертв Второй мировой войны: помимо Раади, мемориальный комплекс 12 тысячам евреям, военнопленным и советским гражданам, расстрелянным в так называемом «танковом рву», находится в населенном пункте Лемматси. Также, захоронение 600 воинов Красной Армии есть на кладбище близ железнодорожной станции Ропка, еще 120 советских солдат упокоились в Тюлитсе.

В 2009 году «Объединение бывших лесных братьев и борцов за свободу Эстонии» потребовало от местной мэрии либо изменить надпись на монументе, либо вообще перенести его куда-нибудь подальше. По их мнению, табличка с надписью «Своих защитников и освободителей, сынов всех народов СССР, благодарный Тарту помнит вечно» является недопустимым напоминанием о советском режиме и клевещет на истинных освободителей, боровшихся за независимость Эстонии от Советского Союза. Вот именно их, дескать, и необходимо увековечить. Однако, тогдашний мэр Тарту Урмас Круузе не счел возможным прислушаться к этим требованиям. «Я лично считаю, что на основании различных слоев нашей истории неразумно создавать новую напряженность. Я утверждаю, что социальные связи между нашими жителями уязвимы, и я не считаю правильным манипулировать ими», — высказал мнение Круузе. Он добавил: «У нас должно быть достаточно достоинства, чтобы не вести себя подобно врагу. Подобных мест в Эстонии очень много, так что это не вопрос одного памятника, и начинать крестовый поход мы не можем».

Стенд в парке Раади Фото: stena.ee

В свою очередь, главный инспектор Департамента защиты памятников старины Ильме Мяэсалу подчеркнула, что монумент в парке Раади является образцом существовавших ранее традиций. «Это произведение, имеющее художественную ценность, и в качестве экспоната эпохи оно должно сохраниться в своем нынешнем виде», — сказала Мяэсалу. Инспектор тоже посчитала, что время борьбы с памятниками прошло. «Мы не можем ликвидировать все следы, так как у нас тогда не останется примеров, при помощи которым передавать и объяснять новым поколениям свою историю», — пояснила чиновница.

25 августа 2015 года некоторые жители Тарту отметили 71-ю годовщину освобождения города от гитлеровцев. Но представители общественности, пришедшие в парк Раади, увидели установленный рядом с мемориалом стенд. Надпись на нем гласила, что 25 августа 1944 года «немецкая оккупация сменилась советской». Также сообщалось, что мемориал был установлен «оккупационными властями» на месте взорванного в 1949 году «лесными братьями» памятника погибшим красноармейцам. Надпись на стенде пояснила, что акция была осуществлена «в качестве мести за депортацию эстонцев в Сибирь в марте 1949 года и уничтожение памятников Освободительной войны», некогда ведшейся Эстонией за свою независимость.

«Насмешка над нашей свободой»

Недавно у монумента объявился влиятельный противник. Им оказался бывший министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас, ныне занимающий должность директора Национального музея в Тарту (в начале 2000-х он являлся мэром этого города). Его недовольство, в частности, вызвал тот факт, что памятник расположен в непосредственной близости от возглавляемого Лукасом музея. «Наш музей — носитель исторических знаний и ценностей эстонского народа. Советский памятник, установленный прямо на территории музея, напротив исторического здания, располагаться там не должен», — заявил директор. Тынис Лукас добавил также, что «Вторая мировая война уничтожила Национальный музей на озере Раади». Директор назвал памятник «оккупационным монументом» и «насмешкой над нашей свободой и нашей культурной и политической самостоятельностью».

Тынис Лукас Фото: Zumapress / Globallookpress.com

Стоит отметить, что Лукас состоит в рядах правой партии «Союз отечества и Res Publica», входящей ныне в эстонскую правящую коалицию. Этот политик хорошо известен в стране. В ту пору, когда он возглавлял Минобразования, Лукас зарекомендовал себя сторонником расширения преподавания на эстонском языке в школах нацменьшинств. Также, Лукас давал понять, что эстонский язык, по его мнению, нуждается в защите и от влияния английского. После того, как СМИ Эстонии начали подавать идею о сносе памятника, как о его личную инициативу, чиновник поспешил уточнить, что на самом деле лишь ответил на вопрос, заданный журналистом издания Postimees («Почтальон») Каспаром Коортом. «Если журналист спрашивает меня, как я отношусь к этому советскому монументу, то естественно я выскажу свое мнение — он там не подходит. Ведь вы же не представляете, чтобы, например, рядом с каким-то уничтоженным немцами во время Второй мировой войны объектом в Европе или в России раз в год звучала песня Horst Wessel (гимн нацистов — прим. «Ленты.ру»), немецкий боевой клич и военные песни. Конечно, это не разрешено здесь у нас, но такая военная пропаганда советского памятника проходит по меньшей мере раз в год, и это не вписывается в контекст Эстонского национального музея», — многословно объяснил свое отношение Лукас.

Он заверил, что на самом деле не призывает немедленно перенести памятник. «Это не было боевым кличем, будто я считаю, что основная задача музея — начать перенос этого памятника. Да, я выскажу свое мнение, если общественность поднимает данную тему. Но Эстонский национальный музей в числе своей основной деятельности в настоящее время не предусматривает, что мы должны сами заниматься переносом», — сказал Лукас. Он добавил, что подобная инициатива должна исходить непосредственно от тех структур, что связаны с установкой и переносом монументов.

Тынис Лукас Фото: Zumapress / Globallookpress.com

Тем не менее, некоторые представители русскоязычной общественности Эстонии оценили идею Лукаса о «неприемлемости» монумента резко отрицательно. Так, местный режиссер-документалист Олег Беседин заявил, что ему очень стыдно за то, что в Эстонии продолжается война с памятниками. Он привел слова бывшего премьер-министра Тийта Вяхи, ныне возглавляющего порт в Силламяэ о том, что после переноса «Бронзового солдата» экономика Эстонии теряет до восьми миллиардов долларов в год. «Тынис Лукас, делая заявления о сносе монумента памяти павших во Второй мировой войне, как историк либо не знает, либо забыл, что пережил Тарту во время Второй мировой войны. В первые дни войны в 1941 году в Тарту под командованием офицера по особым поручениям, капитана Александера Коолмейстера и главного фельдфебеля немецкой полевой комендатуры Фрица Гизена были совершенны расстрелы и более 900 эстонских евреев были убиты. Именно в Тарту в 1942 был сформирован 36-й эстонский полицейский батальон, который участвовал в массовом расстреле евреев в белорусском городе Новогрудок. Эти эстонцы, служившие в батальоне и в дивизии СС, после окончания войны не прошли денацификации, как все жители Германии того времени», — заявил Беседин. Он добавил, что ему «стыдно, что историк Тынис Лукас забыл нашу общую историю».

Голос разума

«Лента.ру» поинтересовалась перспективами монумента в Раади у редактора журнала «Балтийский мир» Дмитрия Кондрашова, который специализируется на эстонской политике. Кондрашов высказал мнение, что если бы власти действительно приняли политическое решение о сносе монумента, то чего-то подобному «бронзовым ночам» 2007 года в Таллине не последовало бы — хотя бы потому, что большинство населения Тарту составляют этнические эстонцы. «Это университетский студенческий город, эстоноязычный по преимуществу. Количество проживающих там русских достаточно незначительное», — отметил Кондрашов. Он также считает, что в случае демонтажа памятника порицание партнеров по НАТО и Евросоюзу Таллину (как и Варшаве, объявившей войну советским монументам) явно не грозит.

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Наконец, Кондрашов отвергает мысль о том, что сдерживающим фактором может послужить перспектива дальнейших экономических потерь. «На самом деле, сдерживающих экономических рычагов у России относительно Эстонии уже практически не осталось. Они и так уже были все задействованы в недавнем прошлом. Отношения между Россией и Эстонией сейчас находятся на самом низком уровне за всю их историю. Контакты в политической сфере сведены к критическому минимуму. Экономические взаимоотношения — в той области, где они регулируются на государственном уровне — прерваны почти полностью. Межгосударственные экономические проекты сведены на нет. Впрочем, надо отдать эстонцам должное — даже когда им еще было что терять, они не испугались возможного урона. Ведь пошел же в 2007 году тогдашний глава правительства Андрус Ансипп на перенос "Бронзового солдата" — хотя на тот момент Россию и Эстонию связывало активное экономическое взаимодействие и было понятно, что поступок с монументом Москва не сможет оставить без ответной реакции. К слову, тогда Ансип (ныне являющийся вице-президентом Еврокомиссии) делал заявления в духе, что лишь глупые люди могут иметь бизнес с Москвой. Ну а сейчас эстонским властям тем более наплевать на возможность негативных последствий — особенно на фоне беспрецедентного ухудшения отношений Москвы с западным блоком», — описал сложившуюся ситуацию Кондрашов.

События в Таллине связи с демонтажом памятника советскому Воину-освободителю в 2007-м Фото: Виктор Вестеринен / ТАСС

В то же время эксперт указывает и на наличие факторов, способствующих тому, что памятник в Раади могут оставить в покое – хотя бы на ближайшее время. Дело в том, что правый «Союз отечества и Res Publica», в рядах которого состоит Лукас, делит место в коалиции с Центристской партией. Глава этой партии Юри Ратас по совместительству является и нынешним премьер-министром Эстонии. В Эстонии «центристы», в отличие от других крупных партий, громко заявляющих о приоритете «национальных ценностей», пользуются имиджем «умеренных».

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Бывший глава Центристской партии Эдгар Сависаар и вообще не стеснялся громогласно заявлять о необходимости для Эстонии выстраивания добрососедских отношений с Россией. Именно поэтому большинство русскоязычного электората в Эстонии голосует именно за «центристов», что для последних очень важно. Более того, Центристская партия на протяжении многих лет предоставляла социальный лифт тем представителям русского населения республики, кто хотел пробиться в «большую политику». В итоге, в рядах «центристов» сложилось достаточно влиятельное «русское лобби». Так, недавно евродепутат от Эстонии Яна Тоом и депутаты парламента Ольга Иванова и Оудекки Лооне обнародовали обращение к своему партийному руководителю Юри Ратасу — с призывом к уважительному отношению к празднику 9 мая. Позже, в начале июня, имел место случай, когда часть парламентариев от Центристской партии не стали голосовать по ратификации договора Эстонии с США о сотрудничестве в военной сфере.

«Если бы власти вдруг стали настойчиво проталкивать вариант с демонтажом памятника в Тарту, то Центристскую партию это могло бы просто расколоть на две части», — отмечает Кондрашов. Именно поэтому, как он считает, «центристы» постараются не связываться с этой темой — хотя бы из чувства самосохранения. А без них остальные члены правящей коалиции «продавить» подобное решение не смогут.

