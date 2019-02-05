Бывший СССР
 
Последние новости
Назван новый способ победить рак
Британская делегация посетит Крым впервые с 2014 года
Женщина лишилась купленных в интернете детей и захотела воссоединиться с ними
Серийный убийца с жутким взглядом привел телеведущего в ужас
Российские художники посвятили Децлу граффити
Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из России
На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
ООН озаботилась наемниками в Африке
Божена Рынска осудила сгоревших москвичей и назвала их квартиру «сраной конурой»
Новости партнеров

В Эстонии призвали запретить «Тотальный диктант»

Перейти в «Мою Ленту»
Бланк «Тотального диктанта»

Российскую акцию «Тотальный диктант» неуместно проводить в Эстонии, так как проект основан не на филологических, а на политических мотивах, считает министр юстиции страны Урмас Рейнсалу. Об этом он написал в Facebook.

«Мы должны сосредоточиться на переводе нашей системы образования на эстонский, а не узаконивать мягкое влияние России на наших соотечественников!» — заявил глава Минюста.

Так он отозвался на новость о выборе Таллина столицей акции в 2019 году и призвал власти оценить ситуацию и принять необходимые меры.

Таллин был выбран центром «Тотального диктанта» с помощью онлайн-голосования. Финал конкурса состоялся 2 февраля. Как сообщается на сайте проекта, автор текста — писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский — приедет в город 13 апреля и лично прочтет его на главной площадке акции.

Акция «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года. Массовую проверку грамотности населения, в которой участвуют россияне и русскоязычные жители других государств, придумали студенты Новосибирского государственного университета. С 2010 года для написания текста диктанта приглашали знаменитых русскоязычных литераторов, в том числе Дину Рубину, Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова и Захара Прилепина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самым сложным для участников «Тотального диктанта» стало слово «коньяк»
«Тотальный диктант» отменили на всей территории Украины из-за угроз радикалов
Радикалы сорвали «Тотальный диктант» в здании Россотрудничества в Киеве
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня
Александр Лукашенко

Верный союзник

Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
01:57Сегодня

Массовую миграцию украинцев списали на принуждение любить страну и язык

13:30 4 февраля

Грузия отказалась спорить о независимости Абхазии ради торговли с Россией

23:10 4 февраля

Украина определилась с позицией по Венесуэле

Бывший СССР00:0110 января

Бархатная проституция

Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
01:09Сегодня

На Украине потребовали простить миллиарды долгов за ЖКХ вслед за Чечней

17:37 4 февраля

Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией

13:45 4 февраля

Лукашенко призвал укрепить нацбезопасность Белоруссии

Бывший СССР00:0130 января

Поросячья угроза

В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
22:30 3 февраля

Украинская полиция вместе с радикалами избила священника канонической церкви

15:14 3 февраля

В Киеве прошла интронизация главы новой украинской церкви

16:12 4 февраля

Двое рецидивистов распродали украинскому криминалитету воинскую часть

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор решил сажать россиян за брань и хамство в сети. Доберутся даже до закрытых чатов
Божена Рынска осудила сгоревших москвичей и назвала их квартиру «сраной конурой»
Сгоревший «звездный дом» в Москве сняли на видео изнутри
Россия захотела засудить ИГ
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет
«Они свободны, сильны и независимы»
 
ООН озаботилась наемниками в Африке
Турция договорилась с Россией о договоре с США
Россия отвергла вмешательство в очередные выборы
Мадуро обратился за помощью к Папе Римскому
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Массовую миграцию украинцев списали на принуждение любить страну и язык
Украина определилась с позицией по Венесуэле
На Украине потребовали простить миллиарды долгов за ЖКХ вслед за Чечней
Белоруссия назвала проблемы в отношениях с Россией
Лукашенко призвал укрепить нацбезопасность Белоруссии
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Росстат объяснил рекордный рост экономики
Россиянам решили сократить подачу газа в 40-градусный мороз
Раскрыты подробности конфликта Чечни и «Яндекс.Такси»
На Крым потратят еще сотни миллиардов рублей
В России зафиксирован рекордный экономический рост
Российский бензин оказался одним из самых дешевых в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Сенатор Арашуков начал есть тюремную еду
Пожизненно осужденный рассказал о последних расстрелах в России
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина засекреченности дела о гибели туристов на перевале Дятлова
Россиянин с ножом взял в заложники бригаду медиков
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
«Искандерам» дадут новые ракеты
Россия из-за США возродит советскую ракету «Пионер»
Млечный Путь оказался другой формы
Названа причина эпидемии рака
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Российские биатлонисты приехали на соревнования без винтовок
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Татьяна Тарасова попала в больницу
Моуринью дал старт матчу КХЛ и упал
Украинского футболиста исключили из сборной после перехода в «Зенит»
Фигуристка ушла от нынешнего тренера Медведевой к бывшему и преуспела
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Вдова Децла рассказала о выходе его посмертного клипа
Федор Добронравов прокомментировал новости о своей госпитализации
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Умер композитор «Войны и мира» и «Они сражались за Родину»
«Мы с успехом унижали друг друга»
Как самый популярный невротик снимал кино о сексе, страсти и ревности
Писательница вспомнила семейные легенды и получила премию «НОС»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о замученном генерале
Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале
Раскрыт предполагаемый создатель Azino777
Хакеры «взломали» любимый порносайт россиян и обогатились
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Модель снялась с нищими и разъярила публику
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Раскрыта стоимость самой дорогой в мире яхты
Почтальон ошибся и принес набитый золотом пакет вместо купальника
Королева Великобритании поддалась модным трендам
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек
Названы самые студеные места на планете
Самолет не мог приземлиться в Красноярске из-за морозов и будет ждать тепла
Российские туристы поиздевались над младенцем на глазах у толпы и поплатились
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Проглоченная зубочистка вызвала заражение крови и кровотечение у спортсмена
Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
Родители продали двухлетнего сына и поделили деньги
Ревнивая девушка нашла способ уберечь возлюбленного от чужого внимания
Все материалы
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро
В России придумали «Весту» с ночным видением и проекционным дисплеем
Названы самые угоняемые автомобили России
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Россиянка осталась без жилья после общения с колдунами
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
«Это была такая подстава, что слов нет»
Приезжая сняла квартиру у интеллигентных москвичей. Она потеряла деньги и веру в людей
За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц
В Москве нашли «сатанинский пентхаус» за миллиард рублей
Все материалы