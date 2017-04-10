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Самым сложным для участников «Тотального диктанта» стало слово «коньяк»

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Больше всего ошибок в «Тотальном диктанте» россияне допустили в словах «коньяк» и «стерлядь». Об этом председатель экспертного совета мероприятия Наталья Кошкарева сообщила агентству РИА Новости.

Таким образом, говорит Кошкарева, самым сложным предложением диктанта стало то, где эти слова употреблялись одновременно. «Я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что "коньяк" пишется с мягким, а не с твердым знаком», — поделилась она.

В этом году проведение «Тотального диктанта» осложнилось международным скандалом. Организаторы образовательной акции отменили ее проведение на всех площадках Украины из-за угроз и действий радикальных националистов.

Акция «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года. Массовую проверку грамотности населения, в которой участвуют россияне и русскоязычные жители других государств, придумали студенты Новосибирского государственного университета. С 2010 года для написания текста диктанта приглашали знаменитых русскоязычных литераторов, в том числе Дину Рубину, Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова и Захара Прилепина.

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