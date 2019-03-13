В Эстонии вновь выступили за ликвидацию русских школ

Лидер Консервативной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что ключевые политические силы страны придерживаются единой позиции в отношении русскоязычного образования. Его слова цитирует Delfi.

«Совершенно единое мнение, что система образования должна перейти на эстонский язык», — сказал он и подчеркнул, что нынешняя двуязычная система образования показала свою полную несостоятельность.

«Никто не поддерживает того варианта, который имеется сейчас, компрессия эстонских и русских детей в одни школы, 60/40, все это показуха. На этой бессмысленной игре в интеграцию, которая наблюдалась в Эстонии несколько десятилетий, далеко не уедешь», — продолжил лидер партии.

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Также Хельме рассказал, что программа реформы образовательной системы Эстонии уже практически полностью готова. «Начнем с детских садов, вырастим говорящих по-эстонски детей для эстоноязычной школы и в течение нескольких лет, когда у нас будут учителя, учебные пособия и методики, перейдем на эстонский язык. Ни у одного из трех партнеров нет возражений», — заявил он.

Сейчас образовательная программа в русских школах и гимназиях Эстонии частично преподается на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону «Об основной школе и гимназии». Соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование частично на русском языке.

Русский язык является родным для 30 процентов населения страны. Русские проживают практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. При этом доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны, поскольку гражданами в 1990-е годы были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Консервативная партия Хельме получила 17,8 процентов голосов и займет 19 кресел в парламенте. Этот результат с большой вероятностью делает ее одним из участников правящей коалиции.

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