В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

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Стюарт Пич

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Об этом сообщается на сайте альянса.

Пич добавил, что российские власти обязаны «прекратить оказывать поддержку боевикам» (так в альянсе называют ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»). НАТО также потребовала от России освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Азовском море.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не признает присоединение Крыма к России, однако это не повод для изоляции страны на мировой арене.

24 украинских моряка, находившиеся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводилось военное положение.

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