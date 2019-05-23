В Госдуме отреагировали на призыв НАТО покинуть Крым

Призыв главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича к Москве о выводе российских войск из Крыма следует считать провокацией, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его цитирует «Российская газета» в четверг, 23 мая.

«Безосновательные требования представителей альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона», — сказал парламентарий.

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По его словам, заявления о нероссийском статусе полуострова являются вмешательством во внутренние дела страны. Кроме того, по его мнению, риторикой о якобы агрессивной России НАТО пытается оправдать свои растущие военные аппетиты.

«Вранье о нашей стране стало идеологией НАТО», — добавил Железняк.

Стюарт Пич также заявил, что российские власти обязаны «прекратить оказывать поддержку боевикам» (так в альянсе называют ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»).

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Киев и ряд западных стран отказались признать результаты волеизъявления граждан и ввели санкции в отношении России.

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