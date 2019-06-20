«Адмирал Горшков» в Карибском море «обнажил» проблемы ВМФ России

Головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 Военно-морского флота (ВМФ) России является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, пишет The Drive.

«Отправка [в Карибское море] первого и пока единственного фрегата проекта 22350 явно предназначена продемонстрировать новейшие возможности российского флота», — отмечает американское издание.

Далее в публикации The Drive обращает внимание на сопровождающие «Адмирал Горшков» судно тылового обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Состав отряда подчеркивает сохраняющиеся трудности, с которыми фактически сталкивается ВМФ России, по-настоящему распространяя свою силу далеко от берегов страны», — заключает издание, напоминая, что «Николай Чикер» известен тем, что ранее принимал участие в буксировке единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

Тем не менее, The Drive признает, что «Адмирал Горшков» буксировочная техника до сих пор не потребовалась.

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18 июня «Адмирал Горшков» начал проходить Панамский канал, ведущий из Тихого океана в Карибское море.

В октябре 2018 года Business Insider написал, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.

Головной фрегат «Адмирал Горшков» заложен в 2006-м, спущен на воду в 2010-м и вошел в состав флота в 2018 году. Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» проходит ходовые испытания. Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», находятся в стадии постройки. Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн и могут нести до 16 «Калибров».

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