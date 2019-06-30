Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

На борту боевого корабля имеются крылатые ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра. Отмечается, что в настоящий момент эсминец движется в направлении Одессы.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze-2019, которые начнутся 1 июля, в понедельник. США будут представлены двумя кораблями — эсминцем Carney и одним из новейших вспомогательных десантных кораблей — USNS Yuma.

В феврале 2019 года Нацгвардия Украины сообщала, что с 1 по 12 июля в стране пройдут совместные с американскими военными учения Sea Breeze-2019. В Кремле эти планы назвали опасной идеей.

Предыдущие украинско-американские маневры Sea Breeze проводились на Украине в 2018 году. В них участвовало более двух тысяч солдат, около 30 кораблей и судов и летательные аппараты из 19 стран.

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