На Украину пустят иностранных военных

Верховная Рада Украины приняла законопроект, допускающий военнослужащих из других государств к учениям на территории страны. Об этом сообщается в Twitter украинского парламента.

За проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие документа «даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств».

Таким образом, иностранные военнослужащие примут участие в украинско-американских учениях Rapid Trident и Sea Breeze, украинско-румынском Riverian, а также многонациональных учениях «Светлая лавина» и «Чистое небо».

Законопроект в украинский парламент 21 декабря внес президент страны Петр Порошенко.

Ранее 18 января Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию как «страну-оккупант» в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Президент Украины Петр Порошенко пока не подписал документ.

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