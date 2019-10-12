Американский эсминец с ракетами зашел в Черное море

Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, принадлежащий ВМС США, вошел в воды Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

Контроль за действиями американского корабля осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», отметили в ведомстве.

Отмечается, что этот эсминец уже заходил в акваторию Черного моря 8 августа. Как подчеркивает РИА Новости, это уже седьмой визит кораблей ВМС США в 2019 году.

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