В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».

Гидрографическое судно пробудет в порту трое суток. За это время экипаж проведет учения с украинскими бронекатерами береговой обороны, а курсанты военно-морских училищ поднимутся на борт для изучения систем корабля. Кроме того, запланирован футбольный матч между британскими и украинскими моряками.

«Эхо» уже посещал Одессу в декабре 2018 года в рамках договоренностей между министром обороны Украины Степаном Полтораком и госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. Британский корабль был отправлен к берегам Украины «для обеспечения свободы мореплавания в регионе». В рамках этого визита прошли маневры с украинским фрегатом «Гетман Сагайдачный».

3 апреля сообщалось, что страны НАТО начали в Черном море масштабные учения. В них приняли участие корабли из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии, а также около двух тысяч военнослужащих. В числе целей маневров указывались гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!