В Одессу зашел американский эсминец

В Одесский морской порт зашел американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross). Об этом сообщает городское издание «Думская».

Корабль вооружен артиллерийскими и ракетными установками, экипаж составляют 337 моряков. Сколько дней корабль проведет в Одессе, не уточняется.

30 октября сообщалось, что НАТО намерена увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, присутствие кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для организации, а также демонстрирует поддержку Украине.

Ранее в октябре американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад, где написано, что Россию необходимо сдерживать в Черноморском регионе, так как она модернизировала свой флот. В частности, для обозначенных целей по сдерживанию авторы предлагают разместить в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны (ПВО) и расширить учения НАТО.

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