В МИД подчеркнули разницу в мировоззрениях России и НАТО

В Министерстве иностранных дел (МИД) подчеркнули разницу между мировоззрениями России и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так Захарова ответила на слова немецкого посла в Киеве о «всеобщем страхе войны с Россией».

«На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть, дело в страхе», — сказала представитель МИД.

Она также отметила, что в основе политики России, как внутренней, так и внешней, лежит не страх войны с кем-то, а выбор в пользу мира и его поддержания. «Почувствуйте разницу, как говорится», — добавила Захарова.