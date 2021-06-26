Захарова назвала инцидент с британским эсминцем провокацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море провокацией со стороны Великобритании. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово "провокация", "намеренная провокация"», — отметила она.

Ранее официальный представитель МИД раскрыла смысл «вранья» Британии по инциденту с эсминцем Defender, который пересек морскую границу России 23 июня. По ее мнению, британцы упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа, чтобы им не пришлось объяснять своей общественности, зачем подвергать риску своих людей и технику, а также «зачем в принципе все это было нужно».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.