Захарова раскрыла смысл «вранья» Британии по инциденту с эсминцем

Представитель МИД России Мария Захарова раскрыла смысл «вранья» властей Великобритании по поводу инцидента с эсминцем Defender, который пересек морскую границу России 23 июня. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на слова начальника Генштаба Британии признавшего, что инцидент в Черном море мог привести к началу войны.

«Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно», — пояснила представитель МИД. Она в очередной раз заключила, что британские власти просто хотели спровоцировать Россию.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил снаряды по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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