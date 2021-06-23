В Великобритании отреагировали на заявления о нарушении границ России эсминцем

Министерство обороны Великобритании прокомментировало ситуацию со своим эсминцем Defender, нарушившим российскую границу в Черном море. Ведомство в официальном аккаунте в Twitter заявило, что боевой быстроходный корабль Военно-морских сил (ВМС) Великобритании совершил мирный проход в соответствии с международным правом.

Также в министерстве обороны страны опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы. Ведомство утверждает, что данных обстоятельств инцидента не было.

«Мы полагаем, что Россия проводила учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредила морское сообщество о своей деятельности. В корабль Королевского военно-морского флота Великобритании Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на пути эсминца сбрасывались бомбы», — говорится в сообщении.

Ранее 23 июня бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца, который пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Как позже уточнили в Минобороны России, в 12:23 эсминец покинул границы территориальных вод.