Пушков обвинил британский эсминец в провокации

Британский эсминец Defender, нарушивший российскую границу в Черном море, пытался спровоцировать Россию. Такие обвинения в отношении эсминца Военно-морских сил (ВМС) Великобритании озвучил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах — у мыса Фиолент в Черном море? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет. Британия, как известно, лежит в совсем других морях. Демонстрировал гордый флаг прежней "царицы морей"? Так давно уже Британия — не царица», — написал парламентарий.

По его мнению, Defender «создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии».

Ранее в среду бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, который пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в 12:23 эсминец покинул границы территориального моря РФ.