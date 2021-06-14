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Два корабля НАТО зашли в Черное море

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два вооруженных боевых корабля НАТО зашли в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, входящем в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что в черноморские воды вошел британский эсминец с управляемым ракетным оборудованием «Дефендер», а также фрегат «Эвертон» военно-морских сил Нидерландов. В ведомстве заявили, что командование Черноморского флота России следит за действиями судов Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении военного потенциала Россией, что вынуждает альянс принимать ответные меры и укреплять оборону. По его словам, альянс будет наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия российской агрессии, но не для того, чтобы «отражать то, что делает Москва». По словам генсека, антироссийские санкции следует продлить.

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