Украине назвали условие для вступления в НАТО

В НАТО назвали условие, при соблюдении которого Украина и Грузия смогут присоединиться к альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Дипломат напомнил о принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одну страну Североатлантического альянса приравнивается к атаке на всех его членов. Он заявил, что для вступления в организацию Киев и Тбилиси должны урегулировать все территориальные конфликты с Россией. Если они не выполнят это требование, то НАТО будет угрожать военное противостояние с Москвой, что фактически равносильно мировой войне.

В НАТО также рассказали, что путь вступления Украины и Грузии в альянс не будет обсуждаться на предстоящем саммите, который пройдет 14 июня в Брюсселе. «Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», — отметил источник ТАСС.

10 июня стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, он проинформировал генсека Североатлантического альянса «о существенных угрозах со стороны РФ». «Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.