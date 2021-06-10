Зеленский обсудил Россию с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава государства написал в Twitter.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По словам Зеленского, он проинформировал генсека Североатлантического альянса «о существенных угрозах со стороны РФ». «Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что обсудил со Столтенбергом вопрос о вступлении Украины в НАТО и отметил важность «подтверждения политики открытых дверей альянса».

7 июня офис президента Украины опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. В сообщении изначально говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции республики и важности предоставления ей ПДЧ.

Позже релиз был исправлен, и данная информация из него исчезла. СМИ сообщали, что это произошло после претензий Вашингтона.