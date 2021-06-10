Зеленский обсудил Россию с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава государства написал в Twitter.
По словам Зеленского, он проинформировал генсека Североатлантического альянса «о существенных угрозах со стороны РФ». «Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.
Он добавил, что обсудил со Столтенбергом вопрос о вступлении Украины в НАТО и отметил важность «подтверждения политики открытых дверей альянса».
7 июня офис президента Украины опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. В сообщении изначально говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции республики и важности предоставления ей ПДЧ.
Позже релиз был исправлен, и данная информация из него исчезла. СМИ сообщали, что это произошло после претензий Вашингтона.