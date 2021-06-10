В офисе Зеленского отреагировали на слова Путина о вступлении Украины в НАТО

В офисе президента президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях вступления республики в НАТО, передает УНИАН.

«Все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», — сказал советник руководителя офиса Михаил Подоляк.

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По его мнению, заявление Путина является «пропагандистской накачкой внутреннего потребителя», а в украинском обществе и на Западе «аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще».

Подоляк добавил, что Россия уже граничит со странами НАТО, и они не представляют для нее угрозы. «Так что, опять же, имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Президент России подчеркнул, что не считает «болтовней» разговоры о возможном включении Украины в Североатлантический альянс. Однако по меньшей мере половина жителей Украины не хотят этого. Путин назвал их умными людьми.