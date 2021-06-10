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Сенатор оценил слова Путина о последствиях вступления Украины в НАТО

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова президента России Владимира Путина о последствиях вступления Украины в НАТО, пишет RT.

Сенатор подчеркнул, что глава государства четко определил ситуацию, которая возникнет при размещении ракет Североатлантического союза на украинских территориях.

«Он определил, что это вопрос безопасности для России. Наша страна будет делать всё, чтобы ракеты НАТО не были размещены на территории Украины», — заявил Цеков.

Ранее Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО. По его словам, после этого подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Он подчеркнул, что не считает «болтовней» разговоры о возможном включении Украины в состав Североатлантического альянса. Однако, по словам президента, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят такого развития событий.

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