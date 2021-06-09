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Путин раскрыл предложенную Зеленским тему для переговоров

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин раскрыл главную тему разговора в случае встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил в интервью, показанном на телеканале «Россия-24», что главам двух соседних государств «всегда есть, о чем поговорить», пишет ТАСС.

Путин отметил, что на вопрос о переговорах на уровне администраций был получен ответ, что поговорить предлагалось о международной безопасности. «Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — добавил он.

Российский лидер не уточнил, какие именно темы Киев рассматривает в контексте международной безопасности и предположил, что будет обсуждаться Донбасс. Он подчеркнул, что это вопрос глобального характера, но прежде всего следует решить двусторонние проблемы. Путин заключил, что у Украины нет желания исполнять Минские соглашения и вступать в диалог с непризнанными Донецкой и Луганской республиками, хотя это прописано в документе.

Ранее Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО. По его словам, после этого подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. Он подчеркнул, что не считает «болтовней» разговоры о возможном включении Украины в состав Североатлантического альянса. Однако, по словам президента, по меньшей мере половина жителей Украины не хотят такого развития событий.

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