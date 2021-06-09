Путин сравнил законопроект Зеленского с идеями нацистской Германии

Президент России Владимир Путин оценил законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах», признавшись, что негативно относится к инициативе. Его слова приводит ТАСС.

«Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — заметил глава государства в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24».

Продолжая комментировать свою позицию, он сравнил попытки разделить народы страны на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Путин отметил, что данный жест Киева нанесет мощный и серьезный удар по русскому народу. «Конечно, это не может быть для нас безразличным», — заявил он, добавив, что в будущем может опубликовать статью, посвященную истории русских на Украине.

Вместе с тем российский лидер выразил уверенность в том, что несмотря на несоответствие законопроекта нормам международного гуманитарного права, Запад наверняка его проигнорирует.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под лозунгом «защиты украинского языка» на Украине фактически развернута травля русского и других народов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.