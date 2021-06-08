Захарова рассказала о неонацистской позиции Киева

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала законопроект украинского президента Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что российская Государственная Дума осудила законодательную инициативу украинского лидера. Она отметила, что принятие подобного закона укрепляет «националистическую и неонацистскую позицию Киева».

По словам дипломата, власти Украины дали понять населению, что другие национальности и народности не могут претендовать на равные права с «украинской» нацией. Представитель МИД подчеркнула, что Киев в любой момент может заставить миллионы человек уехать «по месту геолокации их "национального" государства».

20 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах. Согласно документу, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за границей. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.