В России рассказали о деструктивной роли США в урегулировании на Украине

Роль США в урегулировании на востоке Украины деструктивна, и вряд ли это изменится в ближайшее время. С таким мнением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также рассказал, что не видит признаков улучшений при администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Если США не откажутся от конъюнктурного подхода к Украине, движения вперед в урегулировании не будет», — заключил Рябков.

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Ранее он также отметил, что Вашингтон в любом случае продолжит создавать на Украине напряженность независимо от того, что будет обсуждать украинский президент Владимир Зеленский с Байденом. По мнению Рябкова, «кто и где встречается — вторично».

7 июня Зеленский заявил, что получил приглашение от американского коллеги посетить Белый дом в июле 2021 года. В Белом доме рассказали, что Байден подтвердил «устойчивую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Россия настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.

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