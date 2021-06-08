В России посчитали неважным формат встречи Байдена с Зеленским

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил планы по встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, неважно, в каком формате состоится встреча, поскольку политика США на Украине понятна Москве. Дипломат добавил, что Россия исходит из того, что Вашингтон продолжит создавать на Украине напряженность, «а кто и где встречается — вторично».

7 июня Зеленский заявил, что получил приглашение от американского коллеги посетить Белый дом в июле 2021 года. По словам украинского лидера, приглашение от Байдена поступило ему во время телефонного разговора. «Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — отметил он.

Позднее в Белом доме рассказали, что во время телефонного разговора Байден подтвердил «устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности». Кроме того, лидеры обсудили план Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ, а также «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».