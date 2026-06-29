Крупалла потребовал от властей Германии прекратить финансовую и военную помощь Украине

Правительство Германии должно перестать оказывать финансовую и военную помощь Украине. С таким требованием выступил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, передает РИА Новости.

Он отметил, что эти средства выделяются на конфликт, в котором Киев не сможет одержать победу. «Эти деньги … их поток нужно остановить. Мы не хотим отдавать Украине больше денег. Мы хотим, чтобы эти деньги оставались в Германии», — сказал политик.

Ранее депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер раскритиковал нынешние власти Германии, обвинив их в том, что они оставили свою любовь к родине на Украине. «Не нужно нам преподавать уроки о патриотизме, потому что у вас его нет», — заявил он.