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В Белом доме назвали неверными толкование Киевом слов Байдена об Украине и НАТО

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Фото: SARAH SILBIGER / Reuters

Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.

Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».

Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», — сообщили в СНБ.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенты обсудили возможное членство Украины в альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также рассказал, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию страны.


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