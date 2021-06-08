Вице-премьер Украины рассказала о самой большой ошибке НАТО

Молчание западных стран по вопросу вступления Украины в НАТО является «самой большой ошибкой» альянса. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает «Европейская правда».

Политик отметила, что после «исторического» саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году Киев ждет «исторических ответов». «Мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО», — сказала она.

«Речь идет не об ответе Украины на вопрос, а об обязательствах союзников, которые они взяли на себя 13 лет назад», — пояснила Стефанишина. Вице-премьер добавила, что «Украина уже фактически укрепляет южный фланг НАТО, для которого у альянса пока нет стратегии вообще».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно включить страну в состав альянса. «Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — подчеркнул он. Зеленский также добавил, что верит во вступление Украины в Североатлантический альянс, однако, по словам президента, граждане страны все меньше верят в это. Такую ситуацию президент назвал большой проблемой.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года обсуждалось, насколько Украина и Грузия готовы получить Планы действий для членства (ПДЧ). Обретение ПДЧ — первый шаг для вхождения страны в альянс. Тогда ряд государств настаивал на ускоренном членстве Украины и Грузии, однако другие заблокировали решение из-за возможного конфликта с Россией. В итоговом коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно страны присоединятся к военному блоку.