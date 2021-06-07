Байден и Зеленский обсудили перспективы Украины в НАТО

Американский и украинский президенты Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили перспективы Украины в НАТО во время телефонного разговора, который состоялся 7 июня. Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

По словам Подоляка, президенты обсудили возможное членство Украины в альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности». «Не обошли вниманием и детальное обсуждение ситуации в Донбассе и периодические появления там российских попыток эскалации», — добавил он.

Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Байден поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и отметил важность предоставления ей плана действий по членству в НАТО. Американский президент заверил, что «позиция Украины обязательно будет учтена» при обсуждении в альянсе стратегических вопросов и планируемых мероприятий самого высокого уровня.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом в июле 2021 года.