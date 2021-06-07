Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от своего американского коллеги Джозефа Байдена посетить Белый дом в июле 2021 года. Сообщение об этом политик разместил на своей странице в Twitter.

По словам украинского лидера, приглашение от Байдена поступило ему во время телефонного разговора, который состоялся вечером 7 июня. «Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — написал Зеленский.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время телефонного разговора Байден пообещал Зеленскому поднять вопрос незыблемости украинского суверенитета на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит отстаивать государственность Украины, несмотря на давление извне. Другие подробности разговора Байдена и Зеленского пока не приводятся.