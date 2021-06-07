Байден обсудит с Зеленским ситуацию на границе с Россией

Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоится в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на советника главы Офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

По его словам, стороны обменяются мнениями по «острым вопросам глобальной повестки», в том числе «по спектру украинско-российских отношений» и ситуации на границе двух стран. Другие подробности грядущего разговора пока не приводятся.

Ранее стало известно, что Байден не планирует встречаться с Зеленским до российско-американского саммита с участием президента Владимира Путина. Как утверждают источники издания Axios, это произошло из-за решения Киева сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Вашингтон счел его отказом от борьбы с коррупцией в республике.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с коллегой из США до российско-американского саммита. По его словам, консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону.