Зеленский сослался на опасность и призвал немедленно включить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно включить страну в состав альянса, сославшись на опасность, которая грозит Киеву. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Axios, его стенограмма размещена на сайте.

«Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что верит во вступление Украины в Североатлантический альянс, однако, по словам президента, граждане страны все меньше верят в это. Такую ситуацию Зеленский назвал большой проблемой.

В той же беседе политик удивился отказу США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, такое решение не было направлено на поддержку Украины, в то время как Киев рассматривает США как некий «оплот».