Зеленский пообещал наложить вето на закон о сроках за недостоверные декларации

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен принятым Верховной Радой законом о тюремных сроках за недостоверное декларирование имущества и пообещал наложить на него вето. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По его словам, в последней редакции инициативы депутаты изменили подходы к декларированию активов, которыми владеют члены семьи чиновников и должностных лиц. Это позволит недобросовестным лицам не отчитываться о недвижимости и деньгах, находящихся в распоряжении их ближайшего круга родственников. «Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внося этот законопроект на рассмотрение парламента», — сказал Зеленский.

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Президент также счел несправедливо мягким наказание, которое парламентарии установили за ложные данные в декларациях — до двух лет тюрьмы или крупный штраф. Он потребовал сделать его «более суровым», чтобы «коррупционеры несли ответственность по закону».

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который возвращает ответственность в виде тюремных сроков за недостоверное декларирование доходов депутатами, чиновниками и высшими должностными лицами. Такой закон стал одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитной программы в отношении Киева.

27 октября прошлого года Конституционный суд (КС) Украины заблокировал схожий законопроект, а также лишил ключевых полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Это решение вызвало конституционный кризис, итогами которого стало отстранение главы КС Александра Тупицкого и начало анонсированных Зеленским реформ судебной системы.