Зеленский отменил указ о назначении судьей главы Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого судьей. Это следует из документа, опубликованного на сайте главы государства.
Сообщается, что решение принято с целью обеспечения соблюдения конституции Украины, государственной независимости и национальной безопасности страны.
Указом также отменяется решение президента о назначении судьей Конституционного суда Александра Касминина.
В декабре 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности на два месяца, что КС расценил как превышение президентских полномочий. Позднее Зеленский продлил решение еще на один месяц. Тупицкий подозревается в давлении на свидетеля. Ведется уголовное дело по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его детали пока неизвестны.