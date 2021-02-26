Зеленский на месяц отстранил от должности главу Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил отстранение от должности главы Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого еще на один месяц. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

Такое решение украинский лидер принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Продление указа связано с подозрением в отношении Тупицкого по делу о давлении на свидетеля. Теперь он не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей как минимум до 28 марта 2021 года.

Отмечается, что глава КС был отстранен от должности лишь на время проведения расследования. Ранее с ходатайством о временном прекращении полномочий судьи Зеленскому направила генпрокуратура страны. Президент удовлетворил его сроком на два месяца.

Прокуратура заподозрила Тупицкого в давлении на свидетеля 28 декабря. Уголовное дело ведется по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его детали пока неизвестны. Сам глава КС в прокуратуру не явился, сославшись на семейные обстоятельства. После этого соответствующее уведомление ему направили по почте.

25 декабря Зеленский заявил о намерении переформатировать КС Украины из-за множества коррупционных скандалов. Глава государства назвал орган «предприятием государственно-частного партнерства», отметив, что он превратился в место для обслуживания интересов бизнеса и политиков. Реформу суда Зеленский предложил начать со смещения Тупицкого со своего поста.